Um casal, de 61 anos, ficou ferido, na tarde de domingo, na sequência de uma colisão entre a mota em que seguiam e dois carros, na rua da Carreira Chã, em Santa Eulália, no concelho de Vizela.



O alerta foi dado às 17h28. No socorro estiveram os Bombeiros de Vizela.





Os feridos depois de estabilizados no local, foram transportados para o Hospital de Guimarães, com ferimentos considerados leves.A GNR esteve no local e investiga.