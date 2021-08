Um casal ficou ferido este domingo num despiste na EN2 em Góis após ter estado a passar um fim de semana num convívio motard. O acidente ocorreu ao final da manhã entre Góis e Vila Nova de Poiares.Ao que oapurou uma das vítimas, a mulher, ficou com ferimentos graves, e o homem ficou com ferimentos ligeiros.Segundo uma testemunho, na origem do acidente estará uma ultrapassagem mal calculada.