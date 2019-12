Casal ferido em moto que incendiou na Maia

Um homem e uma mulher, com cerca de 30 anos, ficaram feridos no despiste da moto em que seguiam, este domingo à tarde, na avenida Central de Milheirós, Maia. Após o acidente, a moto incendiou-se.O fogo foi extinto por Bombeiros de Moreira da Maia, que seguiam numa ambulância e que passavam no local naquele momento.A mesma corporação socorreu as duas vítimas, que foram depois transportadas para o hospital.As autoridades estão agora a investigar as circunstâncias que originaram o aparatoso despiste.