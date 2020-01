Casal fica em liberdade após assalto em Almada

O casal que na noite de sexta-feira assaltou uma loja na Cova da Piedade, Almada, e depois arrastou o dono quando este tentou impedir a fuga de carro, foi libertado pelo tribunal.Tinham sido apanhados pouco depois pela PSP, ainda com tabaco e raspadinhas furtadas no estabelecimento. Trata-se de um casal, ambos com cerca de 60 anos, em que o homem já cumpriu 22 anos de cadeia por roubos e furtos.Viviam na zona da Lourinhã, mas mudaram-se recentemente para Almada. O comerciante sofreu ferimentos e está hospitalizado.