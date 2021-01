Casal fiscalizado uma única vez durante viagem entre Bélgica e Portugal

Um casal que regressou este domingo a Portugal, vindo da Bélgica, foi fiscalizado pela primeira vez numa viagem de milhares de quilómetros na fronteira de Chaves.O condutor afirmou que partiram da Bélgica, com destino à Póvoa de Varzim, onde têm também residência, e apenas foram fiscalizados na fronteira de Vila Verde da Raia, em Chaves, já em solo português.“Moramos na Bélgica, mas temos também casa na Póvoa de Varzim, para onde seguimos e onde iremos ficar nas próximas semanas. Não houve problemas com a fiscalização: temos a nossa residência em Portugal, os documentos em conformidade com a lei”, diz Júlio Arraico, condutor.