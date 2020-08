Casal foge da polícia e acaba ferido com gravidade em colisão na Madeira

Um casal com aproximadamente 20 anos ficou esta terça-feira ferido com gravidade após ter sofrido um acidente em Câmara de Lobos, na Madeira.



Uma viatura da PSP estava no local, para controlar o trânsito que circulava de forma alternada. A polícia mandou os carros de um dos sentidos circular e do outro parar. O condutor não parou embatendo contra o carro que tinha sido mandado avançar no sentido contrário, avança o Jornal da Madeira.





O acidente deu-se cerca das 21h00.Os dois jovens foram transportados para o Hospital dr. Nélio Mendonça.