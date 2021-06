Casal furta em cinco lojas e um hotel no Porto

Um casal, ele com 34 anos e ela com 44, está a ser julgado no Tribunal de São João Novo, no Porto, por ter participado em seis furtos a várias lojas e até a um hotel, na cidade. Levaram artigos e dinheiro cujo valor ultrapassa os seis mil euros. Os dois ladrões estão em liberdade.









Os assaltos foram cometidos entre janeiro e fevereiro de 2019. Para entrar nos estabelecimentos, o homem estroncava as portas. Depois recolhia todos os artigos de valor que encontrava. Atacou uma clínica, uma loja de telemóveis, uma loja de venda de cremes, uma gelataria e um cabeleireiro. Chegou a ser várias vezes surpreendido pela PSP no interior dos espaços.

No caso do hotel, os dois solicitaram um quarto. Num plano que traçaram, distraíram o rececionista e apoderaram-se de um envelope com dinheiro. Acabaram por ser confrontados pelos responsáveis da unidade hoteleira, mas apenas entregaram parte da quantia. O homem responde por seis crimes de furto qualificado, um deles tentado, e a mulher por um.