Casal gay atira corpo de empresário espanhol para a piscina

O corpo do empresário espanhol foi amarrado e atirado para a piscina de casa com várias pedras de 30 quilos presas, na quinta de que era proprietário, perto de Valência, Espanha. Foi um jovem que deu com o cadáver achado a 1 de agosto de 2016. Três meses depois, o português Filipe Barbosa, então com 23 anos, era detido na Trofa. Dias antes, o namorado, o brasileiro André, era intercetado em Lisboa. Estão agora a ser julgados.Namorados no passado, Filipe e André estão hoje de costas voltadas. Culpam-se mutuamente pela morte de Pedro Acedo, então com 53 anos. Este acolheu o casal de namorados na quinta, considerada ‘aberta a homossexuais’, tal como anunciava na internet. Filipe e André ficaram lá instalados, ajudavam na manutenção do espaço, até que em finais de julho, após uma discussão, Pedro Acedo disse que estes tinham de se ir embora.O espanhol acabou morto e atirado à piscina. Em tribunal, Filipe e André apresentam versões contraditórias. O português disse ao juiz que esperava pelo namorado na paragem de autocarros de Sot de Chera quando André apareceu no carro da vítima, mostrando-se nervoso, a dizer que tinham de fugir para Portugal.Já o espanhol relatou que estava à porta de casa à espera de André. Como o namorado não saía, entrou e viu o corpo da vítima junto à piscina, amarrado e com um saco na cabeça. Admite, contudo, ter ajudado o português a meter o corpo na água. Ministério Público pede 25 anos de prisão para cada um.