José Maria Cunha, de 36 anos, foi esta segunda-feira condenado a seis anos e dois meses de cadeia por crimes de falsidade informática, burla e tráfico de droga. Já o seu namorado, Ubiratan Júnior, de 23, apanhou três anos de prisão, com pena suspensa por tráfico de menor gravidade e burla informática. Acabou por ser libertado pelo coletivo de juízes do Tribunal de S. João Novo, no Porto. Já os 30 mil euros apreendidos durante a investigação foram perdidos a favor do Estado.





A droga era vendida após os arguidos conversarem com os clientes no Grindr, uma aplicação de encontros homossexuais. O crime foi cometido entre 2019 e 2020. Os dois arguidos estavam em preventiva. O casal, que está desavindo, foi absolvido do crime de passagem de moeda falsa.