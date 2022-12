A tragédia ocorreu esta sexta-feira pelas 05h00 no centro de Sabrosa. Foram os dois jovens que deram o alerta via 112, depois de conseguirem chegar à rua.Quando os bombeiros chegaram ao local encontraram os dois sobreviventes junto ao portão, com olhar impotente fixo na casa em chamas. Foram eles que fizeram uma descrição pormenorizada da moradia, para que os operacionais pudessem fazer uma busca e tentar salvar a mãe e os avós.José Barros, comandante dos Bombeiros Voluntários de Sabrosa.“Quando chegámos junto às vítimas, elas já não apresentavam sinais vitais”, acrescentou. A prioridade foi depois ventilar o local e apagar o incêndio que estava confinado a um quarto/sala. Os três óbitos foram declarados no local pela equipa médica do INEM.