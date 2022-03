Um casal de idosos - ele com 95 anos e ela com 92 - e a filha, de 65, foram sequestrados e roubados na própria casa, em Varziela, Felgueiras. Tudo aconteceu entre as 22h30 de sexta-feira e a 01h30 de sábado.Quatro homens, encapuzados e munidos com um pé de cabra e uma arma taser, entraram na habitação, na rua Tenente Coronel Peixoto, e ameaçaram as vítimas com a barra de ferro e a arma. Conseguiram roubar uns brincos de ouro, alguma bijuteria - que acreditaram ter valor - e 300 euros em dinheiro.Foi chamada, de imediato, a Guarda Nacional Republicana que tomou conta da ocorrência e está agora a investigar os contornos do assalto. Apesar de terem sido sequestrados dentro de casa durante três horas, não sofreram ferimentos. Os ladrões estão a monte e a ser procurados.