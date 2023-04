Casal idoso ferido em despiste contra paragem de autocarros em Famalicão

Um casal de idosos ficou ferido na sequência de um aparatoso despiste, na manhã desta segunda-feira, contra uma paragem de autocarros na freguesia de Mouquim, Vila Nova de Famalicão.O acidente aconteceu cerca das 10h40, numa altura em que não se encontrava ninguém na paragem de autocarros, que ficou destruída.O condutor do carro, um homem com 81 anos, terá perdido o controlo do veículo, ainda não se sabe em que circunstâncias, e acabou por sair da estrada, imobilizando-se contra a estrutura de metal e vidro, situada junto a um pequeno parque de lazer.Os bombeiros Famalicenses socorreram o homem e a mulher, de 81 e 80 anos, respetivamente, e transportaram-nos ao Hospital de Famalicão.A GNR investiga o acidente.