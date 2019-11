Casal idoso retido em marcenaria após derrocada

A parede de um edifico devoluto ruiu e caiu em cima de uma marcenaria da Congregação Cristã de Portugal, onde se encontrava um casal de idosos, esta quinta-feira, na rua do Freixo, em Campanhã, Porto. As vítimas ficaram retidas e tiveram de ser resgatadas pelos Sapadores do Porto.O alerta foi dado às 12h40. A chuva intensa e as fortes rajadas de vento que se faziam sentir terão estado na origem do desabamento. "Uma das paredes do edifício caiu para cima de um armazém, que foi reabilitado recentemente. Havia duas pessoas no interior que não conseguiram sair porque os escombros estavam a tapar a saída", indicou Carlos Marques, comandante dos Sapadores.O casal de idosos foi retirado, sem necessitar de apoio médico. "Encontravam-se na parte de trás do armazém, num refeitório. Tiveram muita sorte por não ter acontecido algo pior", referiu Carlos Marques. No local estiveram elementos da Proteção Civil Municipal que, após avaliação, decidiu proceder ao corte de circulação naquela zona de Campanhã."O edifício encontra-se em risco de ruir. Por isso, fazemos o corte da zona e vamos notificar o proprietário para escorar o prédio", adiantou o comandante dos Sapadores do Porto. A oficina onde são feitos os bancos e cadeiras para as igrejas da congregação ficou parcialmente destruída e sem condições para laborar.