Casal incendiário fica em liberdade

Pirómanos proibidos de se afastarem de zonas povoadas.

Por Tânia Rei e Liliana Rodrigues | 08:53

Um casal de namorados foi detido pela Polícia Judiciária de Vila Real por suspeitas de ter provocado um vasto número de incêndios florestais, desde o ano passado. Levados a tribunal, acabaram por ser soltos, mas sob diversas restrições de movimentos.



Na origem da detenção estão três fogos em específico, em Mazouco e Pirocão, localidades de Freixo de Espada à Cinta - concelho onde os agora detidos residem -, nos dias 2 e 29 de setembro últimos. São, no entanto, ainda suspeitos de serem os responsáveis por inúmeros incêndios ocorridos em 2017 e em 2018 no mesmo concelho.



Depois de detidos pela PJ, com colaboração da GNR de Bragança, o agricultor, de 29 anos, e a namorada, educadora de infância e de nacionalidade espanhola, de 39, foram levados ao Tribunal de Torre de Moncorvo.



Após três horas de primeiro interrogatório, o casal acabou por sair em liberdade, mas, ainda assim, sujeito a apresentações semanais às autoridades e a diversas restrições: estão ambos proibidos de se afastarem de zonas povoadas, com o objetivo de que não se voltem a aproximar de áreas onde possam provocar novas ignições, como zonas de mato e floresta.



Segundo o comunicado da Polícia Judiciária, os incêndios mais recentes, de setembro, consumiram mancha florestal constituída, maioritariamente, por pinheiro bravo e mato.



Só que os dois namorados são também suspeitos de "inúmeros" fogos ocorridos entre 2017 e este ano, sempre no concelho de Freixo de Espada à Cinta.