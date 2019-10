Roger e Susan Clarke – o casal inglês condenado a 8 anos de prisão, cada um, nas Varas Criminais de Lisboa, após ter sido preso pela PJ num cruzeiro com duas malas com nove quilos de cocaína – querem ser transferidos para a cadeia do Funchal.Roger Clarke escreveu uma carta ao primeiro-ministro inglês, Boris Johnson, em que diz ter ratos e baratas na cela, falando de problemas de saúde.Susana Paisana, advogada do casal, diz que vai recorrer da condenação, questionando a "legalidade das provas".