Casal jovem morre em despiste de mota no Cadaval

Uma rapariga, de 19 anos, e um rapaz, de 23, morreram este domingo no despiste da moto em que seguiam, na EN8, entre Bombarral e Torres Vedras, num troço com muitas curvas.O casal que, segundo fonte dos bombeiros do Bombarral, é da zona do Seixal, embateu no rail de proteção, na berma da estrada, a seguir à curva para a aldeia de Perigosa, no Cadaval, e foi projetado alguns metros.As vítimas foram encontradas em paragem cardiorrespiratória. Apesar das manobras de bombeiros e INEM, não resistiram.O trânsito esteve cortado duas horas para as operações de socorro.A GNR investiga.