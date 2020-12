Casal julgado por burla de 638 mil euros à segurança social

A antiga diretora da Associação Mutualista Nossa Senhora da Conceição, no Montijo, e o ex-marido vão ser julgados por abuso de confiança qualificado, fraude qualificada contra a Segurança Social, falsificação e branqueamento de capitais.De acordo com a acusação do Ministério Público, entre 2002 e 2012, Elisabete e Diogo Gomes “lograram obter aumentos salariais crescentes e outras regalias” a que não tinham direito e “inflacionaram o número de utentes que foi comunicado à Segurança Social, para obter um aumento indevido da prestação social que usaram em proveito próprio”.Entre os crimes apontados, está um episódio caricato em que Elisabete Gomes vendeu peças de ouro de uma utente que fizera testamento em favor da União Mutualista, mas antes ainda de a idosa falecer. O casal foi detido em dezembro de 2016. Atualmente está em liberdade.