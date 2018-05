Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal lança pânico de carro na Baixa do Porto

Suspeitos circulavam a alta velocidade e tinham placas com uma matricula falsa coladas em cima das verdadeiras.

Por A.S.M. e N.R. | 08:33

Um casal, de 36 anos, lançou o pânico, ao início da tarde de terça-feira, na Baixa do Porto ao conduzir um carro, que tinha placas com uma matricula falsa coladas em cima das verdadeiras, a alta velocidade colocando a vida de dezenas de pessoas em perigo. Os dois suspeitos mostraram resistência ao serem intercetados pela Polícia.



A condução perigosa terá começado pelas 13h00, na avenida dos Aliados e só terminou na rua das Flores onde o casal foi parado pela PSP. Pelo caminho deixaram dezenas de pessoas em pânico, incluído agentes da PSP que se encontravam a patrulhar o local. Apesar do grande aparato, não houve feridos a registar.



O casal, residente no bairro do Aleixo, foi identificado e ficou em liberdade.