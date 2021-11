Casal leva ouro de idosa em Amarante

Uma idosa de 92 anos foi burlada este sábado à tarde na própria casa em Amarante.Os ladrões, um casal, alegaram que iam montar um negócio. No entanto, acabaram por levar o ouro da vítima.Em declarações à, Rosa explicou que colocou uma aliança e um anel na mão dos assaltantes que pediram para ver as peças e acabaram por fugir também com um fio de ouro."Fiquei transtornada", admitiu a vítima, que confessa ser uma pessoa cuidadosa com estranhos.A GNR foi chamada ao local e alertou a vítima para o perigo deste tipo de burlas.