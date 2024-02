Casal ‘limpou’ e burlou idoso de quem cuidava em 150 mil euros

Um homem e uma mulher foram constituídos arguidos por suspeita de terem furtado e burlado um idoso em 150 mil euros, numa localidade do concelho de Viseu. A investigação do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Viseu durou mais de um ano e culminou na sexta-feira com uma busca domiciliária à casa dos suspeitos: a mulher de 63 anos, e o homem de 68.

O casal cuidava da vítima, de 77 anos. Valendo-se da confiança que criaram, tratavam-lhe também de assuntos pessoais, nomeadamente, os relacionados com dinheiro. Ao longo dos últimos meses, os suspeitos furtaram cerca de 150 mil euros à vítima, através de levantamentos em máquinas multibanco e por cheques bancários, que falsificavam.

A filha descobriu o crime e fez queixa na GNR. Os suspeitos foram constituídos arguidos por furto, burla informática, falsificação de documento e abuso de confiança.