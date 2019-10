Casal maltratava 17 cães e 43 aves exóticas em Alcanena

A GNR resgatou 17 cães e 43 aves exóticas, cuja posse é proibida, de uma propriedade no concelho de Alcanena.Um homem e uma mulher, ambos de 27 anos, foram identificados pelos militares por maus-tratos a animais.Na casa do casal, as autoridades encontraram ainda dois cães mortos. Os restantes animais encontravam-se enjaulados.O processo foi encaminhado pelos militares da GNR para o Tribunal de Torres Novas.