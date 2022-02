Os pais de Maddie McCann estão dispostos a disponibilizar um milhão de euros para que se continue a investigar o paradeiro da criança.O dinheiro faz parte do fundo que foi criado pelo casal McCann pouco depois do desaparecimento da menina britânica, em 2007, na praia da Luz, no Algarve. Agora que as autoridades alemãs dizem estar perto de acusar o alemão Christian Bruckner por rapto e morte da menina, os pais temem que com esse avanço a polícia inglesa deixe de investigar o desaparecimento da criança.