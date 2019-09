Casal morre afogado em praia de Ovar: "Aquela vida escorregou-me pelas mãos”

Fernanda Barata e Francisco Fardilha, de 56 e 70 anos, são as vítimas mortais da tragédia de quarta-feira, na praia das Escolinhas, em Cortegaça, Ovar.Dois nadadores-salvadores e um popular ficaram feridos quando tentaram salvar o casal, sem sucesso. "A vida daquele homem escorregou pelas minhas mãos. Lamento não ter feito mais. Fiquei ferido, temi pela própria vida, mas isso não importa", contou aoAdérito Tavares, que estava a passar pelo local no momento da tragédia.As duas vítimas mortais estavam no esporão e caíram ao mar. O homem, inspetor das Finanças já reformado, foi resgatado por nadadores-salvadores. Entrou em paragem cardiorrespiratória e morreu. O corpo de Fernanda Barata, contabilista, ficou preso nas rochas. O funeral do casal será no sábado, pelas 10h30, na capela da Penha, em Esmoriz, Ovar.