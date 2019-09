Casal morre após despiste em Benavente

Com o carro cheio de malas para o fim de semana, o casal com cerca de 70 anos seguia esta sexta-feira no Opel Corsa, na Estrada Nacional 10, quando, em Samora Correia, Benavente, o condutor perdeu o controlo do veículo ligeiro.O automóvel saiu da estrada e foi embater violentamente numa árvore. O casal ficou preso dentro da viatura e morreu no local.O alerta foi dado às 12h25, para o acidente ao quilómetro 101,8 da EN10, entre o Porto Alto e o Infantado. Bombeiros de Samora Correia, INEM e GNR foram acionados para o local.Encontraram um cenário de horror, com as duas vítimas encarceradas no carro destruído. Apesar dos esforços os meios de socorro nada conseguiram fazer para salvar o homem e a mulher, que morreram na sequência do impacto violento do carro contra a árvore.Ao que oapurou, o casal residia em Algueirão-Mem Martins, em Sintra, e iria passar o fim de semana fora.As causas do despiste que ocorreu numa reta estão a ser investigadas, mas o excesso de velocidade ou um possível problema de saúde súbito do condutor poderão explicar o trágico acidente, que fez duas vítimas mortais.Dois acidentes ocorreram sexta-feira de manhã ao quilómetro dois e quatro da A1, no sentido Norte-Sul, em Sacavém. Um dos acidentes, com dois veículos pesados, um deles de transporte de combustível para o aeroporto, provocou dois feridos.Outra colisão, ao quilómetro dois, entre um veículo ligeiro e uma moto provocou ferimentos no condutor deste último, que foi assistido no local e, posteriormente, transportado para o hospital. As duas vias mais à direita estiveram cortadas.