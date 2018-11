Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal morre em choque com seis veículos em Gondomar

Homem de 23 anos e mulher de 25 perderam a vida na A41.

01:52

Um casal de jovens - o homem de 23 anos e a mulher de 25 - morreram na noite desta quinta-feira numa sucessão de acidentes que envolveram seis veículos na A41, em Gondomar.



As vítimas residiam na zona de Paredes e estariam a regressar a casa quando se deu a colisão. O carro onde seguiam embateu contra um camião e as vítimas terão ficado encarceradas na viatura.



As más condições atmosféricas - nomeadamente o nevoeiro - terão sido a principal causa dos acidentes. "Não conseguíamos ver nada", revela uma testemunha.



Há ainda um ferido ligeiro a registar.



No local estão os Bombeiros de Gondomar, Lourosa e Crestuma e a GNR do Porto.



O alerta foi dado cerca da meia-noite.