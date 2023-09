Fernando Esteves, de 64 anos, e Almerinda Rodrigues, de 56, são as vítimas mortais do despiste de carro na Estrada Nacional 202, em Penso, Melgaço, ocorrido na tarde desta quinta-feira. O casal, que esteve emigrado em França durante vários anos, tinha regressado recentemente à terra natal, Castro Laboreiro, no concelho de Melgaço.

Os familiares e amigos ficaram em choque com a tragédia. Nas redes sociais multiplicam-se as mensagens de pesar.