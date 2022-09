Um casal, de 66 anos, morreu, esta tarde de sábado, em Braga, na sequência de uma violenta colisão entre dois carros. No mesmo acidente, um homem, de 27 anos, sofreu ferimentos considerados graves.O alerta foi dado, cerca das 17h00, para os bombeiros de Vila Verde para um acidente rodoviário, na rua da Junqueira, em Barbudo, Vila Verde.A vítima, em estado grave, foi levada, pelos bombeiros de Vila Verde, para o hospital de Braga.A GNR foi acionada e investiga as causas do acidente.