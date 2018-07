Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal na cadeia por burla

Faziam falsos peditórios para crianças com cancro.

Por Liliana Rodrigues | 08:25

"Faziam das burlas um modo de vida. Aproveitaram-se de pessoas mais frágeis e a vossa conduta é grave". A afirmação da juíza do Tribunal de Guimarães antecedeu a aplicação das penas aos três arguidos acusados de fazerem falsos peditórios, recorrendo a crianças com doenças oncológicas.



Cátia Fonseca, de 35 anos, e o marido, Hélder Fonseca, de 40, admitiram os crimes e vão cumprir quatro anos e meio de prisão efetiva - há um ano que estão em prisão preventiva.



Já Abílio Costa, um reformado de Ribeirão que fazia cobranças, foi condenado a três anos de cadeia, com pena suspensa. Os advogados de defesa ainda não decidiram se vão recorrer.



O tribunal considerou que o casal engendrou um plano para burlar pessoas e que atraiu Abílio Costa para o esquema, mas que o "arguido sabia que as doenças não eram reais, tal como as associações para as quais efetuava as cobranças, recebendo 2,5 euros por cada donativo recebido", disse a juíza, ontem, na leitura do acórdão.



Pelas contas do tribunal, o casal "atuou de forma reiterada e recebeu indevidamente 316 mil euros, que utilizou para as despesas do dia a dia".



PORMENORES

Cobranças mais elevadas

O tribunal apurou que Abílio Costa recebeu seis mil euros com as cobranças, de acordo com os documentos disponíveis, mas que "o valor fica muito aquém do que realmente recebeu". O reformado, que vive em Ribeirão, Famalicão, tem que entregar o dinheiro ao Estado.



Arguidos já condenados

O casal já tinha antecedentes pelo mesmo crime, que se traduziram no pagamento de multas. Ainda há menos de um ano, uma pena de oito meses de prisão (suspensa) por burlas transitou em julgado.