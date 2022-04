Casal na cadeia por treze furtos e falso peditório na Baixa de Lisboa

O jovem casal de namorados abordava turistas nas esplanadas da Baixa de Lisboa, com o pretexto de um peditório - que as autoridades apuraram ser falso -, e distraia-os com uma folha tamanho A4 que colocava sobre a mesa. Quando era ‘despachado’ pelas vítimas, e sem que estas percebessem, levava atrás da folha os telemóveis topo de gama que as vítimas tinham sobre as mesas. E escapava por entre a multidão.O casal fez pelo menos 13 golpes semelhantes até ser apanhado pela PSP. O homem de 21 anos e a mulher, de 18, foram colocados em prisão preventiva. De acordo com a Polícia, a mulher foi a primeira a ser detida. Os agentes viram-na a dar o golpe a uma turista, numa esplanada no Largo do Terreiro do Trigo. O telemóvel no valor de 1093 euros foi devolvido à vítima.O namorado foi detido pouco depois junto à pensão onde residiam. Estava na posse de um telemóvel, no valor de 879 euros, acabado de furtar a uma cliente num café da estação do Rossio, usando o mesmo golpe do falso peditório. No quarto da pensão tinham outros seis telemóveis furtados nos últimos dias. O casal preparava-se para abandonar o País.