Casal parte maxilar a idoso em assalto em Odivelas

Um idoso, de 78 anos, sofreu a fratura de um maxilar, entre outros ferimentos de gravidade, causados por um casal que o assaltou no apartamento onde reside na zona do Senhor Roubado, em Odivelas.





O roubo ocorreu pelas 21h00 de segunda-feira, na Rua Combatentes de nove de Abril. A vítima, que vive com o filho, que estava momentaneamente ausente, abriu a porta à confiança aos ladrões. O casal começou logo a agredi-lo à coronhada, ferindo-o na cara e noutras partes do corpo. Terão fugido com bens de valor ainda por calcular.