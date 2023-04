Casal perdido durante uma caminhada no Gerês foi resgatado de helicóptero

Um casal com cerca de 50 anos foi transportado ao hospital de Braga depois de ter sido resgatado de helicóptero esta manhã, numa área de acesso restrito, no Parque Nacional da Peneda-Gerês.O casal, residente em Braga, pediu socorro ontem, cerca das 20h00, depois de se ter perdido quando percorria um trilho na zona dos Prados da Messe, uma zona de muito difícil acesso e onde a circulação é limitada.Elementos dos Bombeiros de Terras de Bouro e do Grupo de Resgate em montanha, da GNR conseguiram chegar aos caminheiros já depois da meia-noite.O transporte acabou por ser feito de helicóptero desde o local onde se encontravam até ao campo de futebol do Gerês e depois numa ambulância dos bombeiros de Terras de Bouro até ao Hospital de Braga onde já estão a receber tratamento.A mulher terá sofrido um entorse o que acabou por complicar a caminhada.