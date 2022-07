Casal perigoso rouba e sequestra em posto de combustível em Faro e Lagos

Um homem e uma mulher, considerados perigosos, assaltaram um posto de combustível, em Lagos, na quinta-feira à noite e sequestraram um funcionário, levando-o no seu carro, que usaram para fugir após o crime. O casal, ao que o CM apurou, é suspeito de ter feito outro assalto, dias antes, também a um posto de combustível, na zona de Estoi, no concelho de Faro. Os crimes estão a ser investigados pela Polícia Judiciária (PJ).





Segundo o CM apurou, no primeiro crime os assaltantes, com cerca de 40 anos, ameaçaram o funcionário do posto da Repsol com uma faca e roubaram dinheiro e tabaco. Após o assalto fugiram, mas foram identificados pelo sistema de videovigilância, uma vez que atuaram com a cara destapada. Três dias depois, a GNR tentou intercetar os suspeitos, mas estes conseguiram fugir após abalroarem a viatura desta força de segurança. Horas depois assaltaram o posto de combustível da Cepsa, em Lagos, onde sequestraram o funcionário e fugiram no seu carro, um Citroën Xsara, abandonando a viatura usada no crime anterior. A vítima foi levada no próprio veículo, sob ameaça de uma arma, e depois largada longe do local.