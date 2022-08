Casal português de assaltantes detido em Zamora vai ser extraditado para Portugal

O casal português detido em Zamora por suspeita de uma onda de assaltos à mão armada em postos de abastecimento em Espanha e Portugal vai ser extraditado no âmbito de um mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades portuguesas.



Os detidos, um homem de 42 anos e uma mulher de 40 anos, conhecidos como os "Bonnie & Clyde" portugueses, foram presentes ao tribunal - Audiência Nacional, com sede em Madrid - na sequência do mandado de busca e detenção emitido por Portugal.





Sidney foi ouvido ao início da tarde, seguido pela companheira, Nélida, apurou o