Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal preso após violar filha bebé

Criança de três anos abusada sexualmente pelos pais.

Por Pedro Galego | 08:45

A PJ de Évora deteve um homem, de 36 anos, e uma mulher, de 26, na passada segunda-feira, por suspeitas de abuso sexual de crianças agravado. A vítima é a filha do casal, que na altura dos primeiros crimes teria três anos.



"Há suspeitas de que os arguidos, em duas ocasiões, entre setembro de 2017 e abril de 2018, abusaram sexualmente da filha de ambos e que com eles residia. A vítima tinha três anos de idade quando sofreu os primeiros abusos", refere o Departamento de Investigação e Ação Penal de Évora, em comunicado.



Os suspeitos já foram presentes a primeiro interrogatório judicial e ficaram em prisão preventiva.



Estão também "suspensos do exercício das responsabilidades parentais [...] por se entender verificar-se, em concreto, perigo de perturbação do decurso do inquérito, perigo de continuação da atividade criminosa e perigo de perturbação da ordem e tranquilidade públicas", acrescenta o DIAP de Évora.



Para preservar a identidade da vítima não foi revelado o concelho onde decorre a investigação destes crimes.