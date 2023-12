Casal preso duas vezes por furto e condução perigosa

Um casal, ele de 39 anos e ela de 46, foi detido na Malveira, Mafra, após fugir num carro furtado a uma operação da GNR, na sexta-feira. O condutor não obedeceu à ordem de paragem e colidiu com uma viatura policial, sendo perseguido ao longo de 15 quilómetros.Acabaram detidos por furto e condução perigosa, mas libertados com termo de identidade e residência. Logo a seguir voltaram a ser presos em flagrante quando furtavam outro automóvel a poucos metros do posto da GNR. Desta vez ficaram detidos.