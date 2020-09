A PSP do Seixal, através da Esquadra de Investigação Criminal, prendeu um casal responsável por dois roubos por esticão, feitos a 16 e 23 de setembro, escapando de automóvel do local do crime.









Segundo a investigação, o homem conduzia o carro, apesar de não ter carta, enquanto uma mulher e outro comparsa (ainda não identificado), abordavam as vítimas na rua. Os dois assaltos ocorreram a 16 e 23 de setembro. Em ambas as situações esteve presente o ladrão ainda por deter, que teve o apoio da mulher, já apanhada no segundo assalto. Uma brigada da PSP do Seixal perseguiu os detidos, vindo a encurralá-los e prendê-los.

Presente a tribunal, o casal ficou com apresentações periódicas à autoridade.