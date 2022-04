Um casal, ele de 38 anos e ela de 21, foi preso pela PSP de Ponta Delgada, Açores, por dois roubos violentos a taxistas. Um dos crimes ocorreu a 25 de março, em Ponta Delgada. A vítima, de 67 anos, transportou o casal, e teve uma faca encostada ao pescoço. Entregou dois telemóveis e 80 euros.O segundo crime foi a 9 de abril, perto da Calheta. O homem enrolou uma corda à volta do pescoço do taxista, de 79 anos, e roubou-lhe o telemóvel e 200 euros. O homem, cadastrado, fica preso. A mulher com apresentações.