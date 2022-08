Uma dupla assaltou na sexta-feira, pelas 21h30, o posto de combustível da A23 no Fundão, sentido sul-norte, confirmou o Correio da Manhã junto do comando da GNR de Castelo Branco.



Ao que o CM apurou os assaltantes são o casal que espalhou o terror em vários postos de combustível no sul do país, Sidney e Nélida.