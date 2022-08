Casal que tem espalhado terror no Algarve detido em Espanha no McDonald's de Zamora

O casal que tem espalhado o terror no Algarve foi detido esta sábado em Espanha no McDonald's de Zamora.Foi um cliente que identificou os suspeitos e ligou para a Guardia Civil, tendo sido detidos depois pela Polícia Nacional de Espanha.Segundo apurou o, Nélida e Sidney não reagiram à detenção.As autoridades espanholas procuravam o casa, tendo até recorrido às redes sociais para localizarem um homem e uma mulher portugueses envolvidos em pelo menos quatro assaltos em estações de serviço em Espanha.

Segundo a força policial, a mulher tem 40 anos e o homem tem 42 e os dois são suspeitos de assaltos em estações de serviço em Toledo, Badajoz e Sevilha.

A Guardia Civil divulgou imagens dos dois suspeitos captadas por câmaras de videovigilância de uma estação de serviço e pediu ajuda para os localizar.

Nélida Guerreiro e Sidney Martins são o casal mais procurado do País por envolvimento numa vaga de roubos armados a postos de combustível, no Algarve. Nas redes sociais são várias as juras de amor.

Em atualização