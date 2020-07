Casal que vendeu filhos bebés condenado a nove e cinco anos de prisão

O casal que vendeu quatro filhos bebés foi esta quarta-feira condenado a nove anos e cinco anos e oito meses de prisão.O coletivo de juízes do Tribunal de São João Novo considerou provado que o casal vendeu os quatro filhos, confirmando, assim, a acusação do Ministério Público que imputava os crimes de tráfico de seres humanos e falsificação agravada de documentos.Daniela Neto foi condenada a nove anos e o amante Jaime Moreira, de 46 anos, a cinco anos e oito meses de prisão depois de terem concebido e vendido quatro filhos a casais homossexuais.O Tribunal de São João Novo, no Porto deu como provado que o casal vendeu os filhos entre 2011 e 2017, lucrando quase 105 mil euros com a venda, realizada através de anúncios nas redes sociais.O Juiz Presidente, Pedro Brito, afirmou que os arguidos trataram os filhos "como se fossem objetos, com o se fossem uma mera transação comercial".Sentença refere ainda que, logo na conceção, os arguidos tinham já intenção de os vender. Daniela, de 41 anos e nacionalidade brasileira, colocou anúncios na internet a vender os próprios filhos, exigindo elevadas quantias pelos mesmos. Quando dava à luz, mulher registava como pai um dos compradores.Juiz presidente sublinhou que conduta dos arguidos tem "elevada ilicitude" e, por isso, penas teriam que ser "pesadas".Durante o julgamento, a arguida chegou a desvalorizar o que tinha feito, assumindo apenas que tinha vendido dois dos quatro filhos, o primeiro em 2012 e o segundo em 2017. No entanto, o Tribunal detinha provas da venda das quatro crianças.Recorde-se que o casal foi detido no final de 2018 pela Polícia Judiciária do Porto. Daniela Neto está desde então em prisão domiciliária. Jaime Moreira encontra-se atualmente em liberdade.