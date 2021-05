Casal resgatado de trilho em Penafiel. Homem transportado ao hospital

Os Bombeiros de Entre-os-Rios resgataram, esta segunda-feira de madrugada, um casal que se perdeu na zona de Poço Negro, na freguesia de Rio Mau, Penafiel. O alerta foi dado cerca das 23h15 de domingo pelo próprio casal que se encontrava perdido.



O homem, de 39 anos estava ferido. Os bombeiros deslocaram-se para o local com oito operacionais e três viaturas.



O resgate foi dificultado pelo trilho que é de difícil acesso e pelo facto de não existir uma localização exata de onde se encontravam as vítimas. O resgate acabou por ser efetuado já cerca da uma da manhã desta segunda-feira e demorou cerca de uma hora.



O homem foi assistido no local e transportado para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.



A GNR também esteve no local.