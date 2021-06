Resgatado casal com sinais de desidratação e desorientação no Parque Nacional da Peneda Gerês

A GNR resgatou, na segunda-feira, um casal de 30 e 35 anos, no Parque Nacional da Peneda Gerês, no concelho de Terras de Bouro.

Os militares da Guarda foram alertados por um popular, que tinha visto ao longe duas pessoas no meio de vegetação densa, e deslocaram-se ao local. Ao ligar os sinais sonoros de alerta e emergência da viatura, obtiveram resposta das pessoas, tendo sido possível alcançá-las e verificar que estavam com sinais de desidratação e desorientadas, pode ler-se no comunicado da GNR.

O casal foi então resgatado, tendo sido prestada a assistência necessária.