Casal responde por homicídio de idoso em São Brás de Alportel

Um homem e uma mulher começaram esta segunda-feira a ser julgados, no Tribunal de Faro, pelo envolvimento no homicídio de Vítor Horta, de 70 anos, em São Brás de Alportel, em setembro do ano passado.

O casal não falou ao juiz sobre o crime em si, mas quis explicar como é que os vestígios de ADN do homem foram encontrados na garrafa de álcool usada para iniciar o fogo na habitação da vítima. Um incêndio que, segundo o Ministério Público, serviu para tentar esconder as agressões violentas que Vítor Horta sofreu dentro de casa.

Segundo o suspeito, a garrafa de álcool tinha sido usada por ele para tratar um corte na boca e depois colocada na bolsa da "companheira". A mulher, por sua vez, admitiu que poderá ter deixado o recipiente na casa de Vítor Horta. Confirmou que ia lá regularmente porque mantinha um relacionamento próximo com o idoso. Nenhum dos arguidos admitiu a autoria de qualquer agressão nem do fogo posto à habitação da vítima.

O crime aconteceu há um ano e o casal foi detido em fevereiro deste ano, depois de a Polícia Judiciária ter concluído que a morte não foi um acidente.