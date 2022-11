Casal romeno líder de rede de exploração que aterroriza 334 pessoas num ano em Beja

A investigação da Unidade Nacional de Contraterrorismo (UNCT) da Polícia Judiciária identificou um casal romeno como líder de uma rede, gerida com o apoio de familiares, e que num ano (entre meados de 2021 e este mês) aterrorizou pelo menos 334 pessoas de sete nacionalidades diferentes.

O CM teve acesso aos mandados de detenção dos 40 suspeitos identificados, presos numa mega-operação na quarta-feira. Apenas 35 arguidos (21 romenos, seis moldavos e oito portugueses, entre os quais uma solicitadora), foram presentes a juiz. Estavam a ser interrogados, esta sexta-feira, pelo juiz Carlos Alexandre. Destes, só 10 aceitaram falar sobre os factos imputados.

A prática criminosa do grupo começava nos países de origem das vítimas. Com o apoio de comparsas, o casal atraía trabalhadores com contratos vantajosos. Uma solicitadora com escritório em Cuba, Beja, e que está entre os detidos, redigia estes documentos e constituía empresas empregadoras ‘fantasma’.

Casal romeno aterroriza 334 pessoas num ano em Beja

O transporte da maioria das 334 vítimas identificadas foi feito, por via terrestre, por um comparsa dos cabecilhas. Os trabalhadores eram distribuídos por várias explorações agrícolas, ficavam sem documentos e eram ‘armazenados’ em alojamentos que, em alguns casos, alojavam dezenas de pessoas. O lucro do trabalho feito ia para os bolsos da rede desmantelada pela PJ, que o branqueava com a compra de bens de luxo ou em transferências monetárias para a Roménia.