Um casal sem-abrigo assaltou com violência uma mulher na mesma condição, no exterior do aeroporto de Lisboa. Roubaram-lhe máscaras, luvas e desinfetante entregues à vítima, de 46 anos, para se proteger da Covid-19, e seringas.



Os assaltantes, um homem de 54 anos e uma mulher de 34 - com antecedentes por violência doméstica -, foram detidos pela PSP. A mulher imobilizou a vítima e o homem revistou-lhe os bolsos, retirando "valores insignificantes", diz a PSP.

