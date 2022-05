O casal de namorados escolhia as suas vítimas no centro de apoio social dos Anjos, uma ‘sopa dos pobres’ em Lisboa onde as pessoas desfavorecidas vão almoçar e jantar. Foi o que aconteceu a um homem de 66 anos, que se desloca em cadeira de rodas e que foi várias vezes roubado pelo casal - ele de 24 anos e ela de 20.









