Um casal furtou, ao final da tarde de sexta-feira, três pares de óculos numa loja situada na Avenida Central, em Braga, em apenas 15 segundos.



Nas imagens captadas pelas câmaras de videovigilância do estabelecimento é possível ver o casal, junto a prateleiras que contêm diversos pares de óculos, e um dos membros a colocar três desses pares de óculos no interior do casaco, saindo ambos, de imediato, da loja.





A PSP de Braga esteve no local e está a investigar.