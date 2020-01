Casal sai antes da estação e é atropelado em Coimbra

Um homem de 82 anos morreu na noite de quinta-feira e a mulher, de 67, ficou ferida após terem sido atropelados por um comboio na linha ferroviária entre as estações de Coimbra A e de Coimbra B.O casal viajava num comboio que circulava no sentido Sul-Norte e que, por momentos, parou antes da estação. Convencidos de que já tinham chegado a Coimbra B abriram a porta e saíram.Ao verificarem que se tinham enganado, tentaram caminhar até à estação, sendo colhidos por outro comboio. O homem morreu no local e a mulher foi levada para os Hospitais da Universidade de Coimbra.