Casal salta de janela para fugir a fogo

Um casal teve este domingo de se atirar da janela do 1º andar da moradia em que reside, no Sabugo, Sintra, para escapar a um incêndio que deixou a casa inabitável. O homem de 41 anos e a mulher de 38 receberam tratamento hospitalar, devido ao fumo inalado.O alerta foi dado pelas 00h35. Ao que oapurou, as chamas começaram em material informático no escritório. Um dispositivo de socorro constituído por 14 operacionais e 6 viaturas, dos Bombeiros de Belas e da GNR, foi destacado para combater as chamas. À chegada ao local, já os dois únicos ocupantes da moradia tinham sido obrigados a saltar da habitação.Não sofreram fraturas mas foram transportados ao Hospital Amadora-Sintra, devido ao muito fumo inalado.