Ocasal de idosos que viveu na rua, em Lisboa, vai ter alta, quinta-feira, do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa. Maria José Gabriel, de 77 anos, e José Alberto Alves, 72 anos, partem depois para a Covilhã, apurou o CM.



O Presidente da República congratulou-se com a decisão: "Tive uma grande alegria por ter sido possível, com a ajuda da Santa Casa, encaminhar o casal para a Covilhã".









Ver comentários